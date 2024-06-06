Производство профессиональной косметики для волос расширят в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания ООО «Полекс Бьюти» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-24) подписали соглашение о строительстве и запуске на территории Подмосковья третьей и четвертой очередей современного производства профессиональных косметических средств для волос, сообщает пресс-служба ведомства.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора –первый заместитель генерального директора-директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

«В рамках реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного комплекса, компания построит и введет в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Дубна» еще две очереди комплекса, где будет запущено производство современных косметических средств под брендом TEFIA. Общий объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. метров компания сможет создать более 200 рабочих мест для жителей городского округа Дубна. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в III квартале 2025 года, четвертую очередь построят до конца 2026 года», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Компания «Полекс Бьюти» является резидентом ОЭЗ «Дубна» с начала 2017 года. Производственные мощности предприятия на сегодняшний день позволяют производить около 500 тонн косметической продукции, или более 2 млн единиц продукции в месяц. До конца 2026 года компания планирует не только ввести в эксплуатацию новое предприятие, но и вывести его на проектную мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза.

«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов, спрос на продукцию бренда TEFIA заметно вырос, и сегодня задача нашей компании — увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка. После завершения строительства 4-й очереди производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна», наша компания сможет занять одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной косметики и до 2027 года завоевать до 10% рынка косметических средств в своем сегменте», — прокомментировал Сергей Большаков.

Компания «Полекс Бьюти» производит профессиональные средства марки TEFIA для стайлинга, ухода за волосами и их окрашивания, которые можно использовать как в салонах красоты, так и в домашних условиях. Товары компании поставляется в салоны красоты и реализуется в специализированных магазинах профессиональной косметики для парикмахеров и стилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.