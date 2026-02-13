Производство мебельных панелей в Ленобласти получило допэлектричество

сегодня в 18:54

В Гатчинском районе Ленинградской области предприятию по выпуску мебельных компонентов обеспечена дополнительная электрическая мощность. Сотрудники компании «Россети Ленэнерго» предоставили 900 кВт энергомощностей для цеха и складско-производственного комплекса, расположенных в пгт Сиверский, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Источником дополнительного питания выступила подстанция напряжением 35 кВ. Электроснабжение объекта в настоящее время организовано по распределительным сетям низкого напряжения 0,4 кВ.

В рамках выполнения работ специалисты осуществили проектные мероприятия, возвели и оснастили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. На объекте установлен силовой трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, проложена кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ, а также внедрена система интеллектуального учета электроэнергии.

В сообщении отмечается, что подать заявку на технологическое присоединение к электросетям можно через сайт «Портал-ТП.рф» или с использованием специального мобильного приложения энергетической организации.

