Производство компонентов для солнечной энергетики откроют в Дубне

Фото - © Производство брендированных лент для бейджей на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске/Медиасток.рф

Компания «Эверлайт Филм» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна» и инвестирует около 533 млн рублей в запуск производства полимерной пленки для солнечной энергетики, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Эверлайт Филм» вошла в число резидентов ОЭЗ «Дубна» и планирует открыть производство высококачественной полимерной пленки для солнечных панелей. Объем инвестиций в проект составит около 533 млн рублей, на предприятии создадут порядка 40 рабочих мест, сообщила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Дубне компания займется разработкой инновационных рецептур и методов производства пленок POE, EVA и EPE для солнечных панелей, а также совершенствованием процессов экструзии и контроля качества. Полимерная пленка обеспечивает защиту солнечных элементов от влаги, перепадов температур и ультрафиолетового излучения, а также повышает эффективность преобразования солнечной энергии.

В планах компании проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для подтверждения качества и совместимости сырья, а также для улучшения характеристик продукции. Продукция «Эверлайт Филм» позволит заместить импортные аналоги, отличается доступной стоимостью и высоким качеством, а также способствует развитию отечественного производства сырья EVA и POE.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.