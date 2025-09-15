сегодня в 18:20

Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 13%

Колбасные изделия — неотъемлемая часть гастрономической культуры, предлагающая потребителям широкое разнообразие вкусов — от классических сервелатов и салями до нежных вареных колбас и сытных сарделек. За 7 месяцев 2025 года подмосковные производители выпустили более 170 тыс. тонн колбасных изделий, что на 13% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Предприятия Московской области обеспечивают 23% всего объема колбасных изделий в ЦФО и свыше 11% от общероссийского производства, занимая третье место в обоих рейтингах. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «ОМПК» под знакомыми брендами «Останкино» и «Папа может», АО «Черкизово-Кашира», ООО «Мясокомбинат «Клинский», ООО «Трио-Инвест» («Мираторг»), ООО «Царицыно Эталон», ООО «МПЗ БОГОРОДСКИЙ», КФХ «Еремино поле» и ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода». Они сочетают современные технологии со строгим контролем качества, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают развитие мясоперерабатывающей отрасли региона.

Предприятия Подмосковья вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя стабильные объемы производства качественной продукции. За весь 2024 год было произведено 267,7 тыс. тонн колбасных изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.