Производство 30 новых видов елочных украшений запустят на предприятии в Клину

Речь идет об абсолютно новых видах елочных игрушек, созданных отделом главного художника ОАО «Елочка» в соответствии со стилистикой народно-художественных промыслов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Это барельефный шар на тему русской народной сказки «Репка», новые виды рельефных ёлочных шаров на тему космоса, фигуры зверей и новогодние шары в новом дизайне.

«Как предприятию народно-художественных промыслов нам важно не просто создать новую игрушку, но и „защитить“ ее на комиссии Московской области по народно-художественным промыслам и далее на Экспертном совете Минпромторга Российской Федерации. В этом году мы утвердили перечень из 30 новых наименований продукции», — рассказал Константин Чибисов, генеральный директор ОАО «Елочка».

Сейчас новые виды продукции уже изготавливаются. В массовой продаже они появятся в фирменных магазинах Клинской «Ёлочки» в ноябре 2025 года.

Важно отметить, что для динамичного развития предприятия нужны стабильные энергоёмкости.

«Производство елочных украшений является энергоёмким. Для повышения стабильности работы предприятия мы запускаем в этом году новую блочно-модульную котельную в нашем отделении в Высоковске», — рассказал генеральный директор предприятия.

Старая котельная была построена в 1970-е годы. Она уже морально устарела. Инвестиции в строительство новой котельной составили 17 млн. рублей. Запустить ее планируют в августе текущего года.

На предприятии в настоящее время работает 240 человек. Имеются вакансии стеклодувов и разрисовщиков.

В 2022 году предприятие получило субсидию от Правительства Московской области на приобретение нового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.