Производственный персонал стал чаще менять работу в российских компаниях

Российские компании чаще всего сталкиваются с уходом производственного и рабочего персонала, тогда как маркетологи, юристы и топ-менеджеры работают стабильнее, сообщает Газета.ru .

К такому выводу пришли аналитики hh.ru и сервиса кадрового ЭДО HRlink по итогам опроса почти 300 компаний.

Самая высокая текучка наблюдается среди производственных специалистов — машинистов, механиков, монтажников, сварщиков, слесарей и технологов. Об этом сообщили 42% респондентов. Среди рабочих профессий — водителей, грузчиков, разнорабочих, упаковщиков и сортировщиков — на частую смену кадров указали 40% компаний.

Также работодатели отмечают уход молодых специалистов и стажеров (30%), специалистов по продажам и инженеров — по 21%.

В крупных компаниях с численностью более 500 человек проблема выражена сильнее: 57% респондентов заявили о текучке производственного персонала, 49% — рабочих. В малом бизнесе до 100 сотрудников чаще всего увольняются специалисты по продажам — 44%. В средних и крупных компаниях этот показатель ниже — 12% и 16%.

Наиболее стабильными оказались маркетологи и специалисты по рекламе — лишь 2% компаний назвали текучку в этой сфере выраженной. Среди юристов показатель составил 3%, среди топ-менеджеров — 5%.

В среднем сотрудники работают в одной компании от трех до пяти лет — так ответили 35% участников опроса. Еще 25% сообщили, что работники меняют место через один-три года, 19% — через пять-десять лет. Более десяти лет в компании остаются сотрудники лишь в 3% случаев.

