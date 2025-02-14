Производственные компании Подмосковья вступили в гонку зарплат со столицей

Доходы работников производственной сферы в Подмосковье выросли почти на 10% больше, чем доходы производственников из московских компаний, сообщили РИАМО в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Hh.ru совместно с ОЭЗ «Ступино Квадрат» сравнили рост заработных плат сотрудников, работающих в промышленной сфере в Москве и Московской области.

Так, в столице в конце 2024 года наблюдалась динамика зарплат: средняя зарплата в данной сфере составила 90,3 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2023, а также на 28% больше, чем в 2022.

Однако собственники предприятий, работающих в промышленной и производственной отраслях в Московской области, не собираются отставать и смело конкурируют с компаниями из столицы. В среднем промышленные компании из районов Московской области готовы были платить по итогам года порядка 75 тыс. рублей, что на 22% больше, чем в 2023, а также на 25% больше, чем в 2022.

Таким образом, предприятия Московской области подняли зарплату трудящимся на 9% больше, чем это сделали собственники компаний в Москве.

«Безусловно, что касается сферы деятельности наших резидентов, сотрудники на производства требуются всегда, именно этот факт и подогревает зарплатную гонку, на наш взгляд. На данный момент наши резиденты создали более 3 тысяч рабочих мест», - отметила исполнительный директор ОЭЗ «Ступино Квадрат» Вера Назарова.

В hh.ru отмечают, что второй причиной можно назвать дефицит специалистов некоторых профессий, который зафиксирован в 2024 году.

«Соотношение активных резюме на одну вакансию составляет чуть выше трех в таких сферах как производство, транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство. В 2024г году компании, работающие в данных сферах, испытывали дефицит кадров», - сказали в пресс-службе компании.

В целом, согласно прогнозам hh.ru, рост зарплат в 2025 году продолжится, хотя более умеренными темпами, чем в 2023–2024 годах. Рост зарплат в 2025 ожидает две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений. Основной рост зарплат по-прежнему будет сосредоточен в самых дефицитных профессиях – рабочем, производственном, строительном персонале.

Общий рост промышленного производства в Московской области по итогам 2024 года значительно превысил среднероссийские показатели и составил 8,4%. Рост промпроизводства в России в прошлом году, по данным Росстата, составил 4,6%, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Рост промпроизводства в Московской области по итогам 2024 года, традиционно, оказался выше среднероссийских показателей и составил 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности рост оказался еще выше — 9,2%», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В целом, согласно прогнозам экспертов, рост зарплат в 2025 продолжится, хотя более умеренными темпами, чем в 2023–2024 годах. Согласно опросу hh.ru, рост зарплат в 2025 ожидает две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений. Основной рост зарплат по-прежнему будет сосредоточен в самых дефицитных профессиях – рабочем, производственном, строительном персонале и в торговле, на которые суммарно приходится две трети всего спроса на рынке труда. К ноябрю 2024 года зарплаты «синих воротничков» уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей.