Производственная компания Подольска стала победителем конкурса «Успешный патент»

Научно-производственная организация «Унихимтек» из Подольска предложила продукцию для импортозамещения и победила в конкурсе «Успешный патент». В НПО разработали и внедрили специализированные уплотнения для фланцевых соединений, работающие в криогенных условиях, для нефте- и газоперерабатывающих предприятий России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уникальная прокладка обеспечивает надежную герметизацию оборудования и трубопроводов с сжиженным природным газом при температурах от -200 градусов до +450 градусов и высоком давлении. Изобретение можно использовать для замены зарубежных лицензионных уплотнителей.

Роспатент проводит конкурс «Успешный патент» с 2022 года. За это время в нем приняло участие 449 изобретений. В текущем году на конкурс поступило 150 заявок из 44 округов России. Изобретения-конкурсанты относятся к промышленности и машиностроению, медицине и ветеринарии, сельскому хозяйству, строительству и энергетике.

Конкурс реализуется при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.