Стало известно, что производства России готовятся к одному из ключевых событий года в импортозамещении — форуму «Цифровая индустрия промышленной России-2025» в Нижнем Новгороде (ЦИПР-2025), сообщает RuNews24.ru .

Известно, что само мероприятие состоится с 2 по 8 июня и привлечет докладчиков и слушателей с разных уголков земли. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы импортозамещения цифровых решений и инструментов для этого в промышленности. Также отмечается, что участие в ЦИПР примет и ЦИТМ «Экспонента».

Компания активно участвует в импортозамещении ключевых программных продуктов для российских разработчиков и инженеров. Генеральный директор компании Никита Богославский отметил, что еще недавно в России насчитывалось около полумиллиона пользователей MATLAB — ключевого западного инструмента для инженерных разработок.

«Есть впрочем и те, кто пользуются даже „пиратками“ „Матлаба“ аж 2006 года выпуска и среди них даже есть те, кто выполняет госконтракты», — добавил эксперт.

А число пользователей российской инженерной среды для разработок Engee уже насчитывает в себе более 30% официальных пользователей MATLAB в РФ до начала процесса импортозамещения. Как предупредил Богословский, это число продолжает расти каждый день, а профессионалы все чаще убеждаются в удобстве Engee для решения повседневных инженерных задач.