Предприятия агропромышленного комплекса Московской области могут бесплатно воспользоваться инструментами Российского экспортного центра для развития зарубежных онлайн-продаж, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Российский экспортный центр (РЭЦ) предлагает производителям Подмосковья вебинары, консультации, цифровые сервисы и практическую подготовку к экспорту.

На портале «Госуслуги ВЭД» онлайн-помощник подбирает маркетплейсы по виду продукции и стране продаж, дает рекомендации по запуску торговли. Каталог «Электронная торговля» включает более 250 зарубежных площадок.

Бесплатные вебинары РЭЦ посвящены сертификации, логистике и требованиям зарубежных рынков. Расписание размещено на официальном сайте, материалы доступны в записи. Производители могут получить индивидуальные консультации по выбору каналов продаж и вопросам интернет-экспорта.

Бизнес-игра «Выйти в онлайн за 1 час» позволяет пройти основные этапы организации зарубежных продаж: от выбора страны и площадки до расчета логистики и планирования продвижения. Возможность ее проведения можно обсудить с региональным центром поддержки экспорта.

10 декабря состоится международная конференция EXPORT ONLINE’26 для российских компаний, планирующих зарубежные онлайн-продажи. Представители международных площадок и эксперты по экспортной поддержке поделятся опытом регистрации на маркетплейсах, логистики, сертификации и валютного контроля. Участвовать можно очно или онлайн. Регистрация и программа доступны на официальном сайте мероприятия.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.