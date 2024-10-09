Производителя титана продадут ради поддержки оборонных возможностей ВСУ

сегодня в 19:29

Власти Украины одобрили продажу Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, сообщает Lenta.ru .

Как пишет Bloomberg, предприятие оценили в 3,94 млрд гривен (96 млн долларов).

Приватизацию государственного украинского предприятия одобрили из-за увеличивающегося давления на бюджет, а также ради поддержки оборонных возможностей. Единственным участником торгов по выкупу производителя стала «Цемин Украина». Новым владельцем стала «дочка» международной группы NEQSOL Holding, созданной азербайджанцем Насибом Гасановым.

«Бюджет получит значительные средства для укрепления нашей обороноспособности», — прокомментировала сделку и. о. главы Фонда государственного имущества Украины Иванна Смагило.

Победитель торгов обязан сохранить основные виды деятельности компании. Также он должен инвестировать от 400 млн гривен в техперевооружение и модернизацию производства, погасить образовавшуюся задолженность по зарплате и налогам.

Объединенная горно-химическая компания — один из крупнейших производителей титана. Она добывает и перерабатывает руду в пески и концентраты. Свыше 90% производимой ее руды используется в изготовлении красок, стекла, керамики и огнеупорных материалов.