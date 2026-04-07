Производители Подмосковья представили продукцию на Agro Expo 2026 в Монголии

Международная выставка Agro Expo 2026 прошла с 3 по 5 апреля в Улан-Баторе. Подмосковные компании представили на коллективном стенде корма, ветеринарные препараты, семена и средства защиты растений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Agro Expo 2026 стала ключевым событием аграрной отрасли региона и площадкой для развития торгово-экономических связей между странами. Выставка объединила производителей и покупателей, способствуя расширению международного сотрудничества.

При поддержке фонда внешнеэкономической деятельности Московской области регион представил коллективный стенд. В экспозиции участвовали компания «Капитал-ПРОК» из Балашихи с кормами и ветеринарной продукцией, серпуховская «НПК «Асконт+» с ветеринарными лекарственными средствами, дмитровская «Грин Дир» с семенами газонных трав, ГК «ВИК» из Люберец с ветеринарными препаратами и одинцовская «ОБОРОНА», представившая средства защиты растений и агрохимию.

В ведомстве отметили, что участие в Agro Expo Mongolia 2026 позволило предприятиям АПК Московской области продемонстрировать свои возможности, установить новые деловые контакты и расширить экспортное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.