Производители Подмосковья показали продукцию на конгрессе индустрии детских товаров

10 подмосковных компаний презентовали товары собственного производства на экспозиции Московской области в рамках конгресса индустрии детских товаров. Среди них производители игр и игрушек, одежды и канцелярских товаров, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Конгресс индустрии детских товаров проходит 14–16 апреля в Москве.

«На Конгрессе индустрии детских товаров наш регион представляют 10 компаний. Но всего в Подмосковье более 150 предприятий занимаются производством товаров для детей, что делает область лидером в этой сфере среди регионов страны. Мы всегда открыты к диалогу, и предприятия пользуются мерами поддержки. Каждая третья компания индустрии воспользовалась поддержкой Подмосковья. Например, сегодняшний участник экспозиции — производитель развивающих игр и игрушек «Десятое королевство» — является участником федерального проекта «Производительность труда», что позволило значительно повысить эффективность его производства благодаря внедрению бережливого производства под контролем специалистов Регионального центра компетенций Московской области», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Свою продукцию на экспозиции Московской области представили следующие компании: «МИР ПЛАСТИКА» — производитель детских конструкторов и игрушек; «МПП» — производитель игрушек, одежды и аксессуаров по заказу компании BUDI BASA; «САНТУ» — производитель детской одежды, школьной формы и аксессуаров; «СТЕП ПАЗЛ» — производитель пазлов и настольных игр; «ЭКСМО» — производитель бумажно-беловой канцелярской продукции; «Десятое королевство» — производитель детских развивающих и досуговых игр и игрушек; «Звезда» — производитель настольных игр и сборных масштабных моделей; «Анро технолоджи» — производитель интерактивных развивающих наборов; «Димитрикс» — производитель интерактивного учебного оборудования; «ХИЗ» — производитель игрушек-конструкторов.

Зампредседателя добавила, что для подмосковных производителей работает целый комплекс мер поддержки, включая субсидии, налоговые льготы, льготные условия на аренду земельных участков и многое другое. Кроме того, недавно появилась новая мера поддержки для производителей детских товаров, позволяющая получить льготный заем от фонда развития промышленности Московской области на сумму до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых на развитие предприятия.

XV Конгресс индустрии детских товаров проходит 14–16 апреля 2025 года в Москве. Цель ежегодных встреч — выработка системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства. На мероприятии традиционно представлены 15 отраслей промышленности, входящих в индустрию детских товаров. Его организаторы — Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области.

Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.