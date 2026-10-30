Производители гробов в Европе пожаловались на низкие цены конкурентов из Китая

Европейские производители гробов готовят антидемпинговую жалобу на китайских конкурентов. Они считают цены на их продукцию несправедливо низкими, сообщает «Царьград» .

По данным Politico, несколько европейских компаний объединились в коалицию и уже встретились с представителями Европейской комиссии. Они добиваются расследования продаж китайских гробов по заниженным ценам на рынке Евросоюза.

Представители отрасли связывают с китайской конкуренцией закрытие около 25% европейских производителей за последние пять лет. По их оценкам, производство гроба в Китае обходится примерно втрое дешевле, чем в Италии, даже при использовании аналогичных сортов древесины.

Европейские компании считают, что конкуренты получают преимущества благодаря государственным субсидиям, налоговым льготам для экспорта, более низким затратам на рабочую силу и доступной древесине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует в начале 2027 года принять дополнительные меры для сокращения импорта из Китая.

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