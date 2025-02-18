Производители АПК Подмосковья смогут возместить расходы на доставку продукции в Китай

В Подмосковье с 1 по 3 марта стартует пилотная отправка экспресс контейнерного поезда со станции Селятино в китайский город Сиань. Срок доставки продукции составит 10 дней. В целях оказания содействия компаниям-экспортерам, зарегистрированным в регионе, фонд ВЭД Московской области будет софинансировать расходы, связанные с доставкой по маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Предприятия АПК региона, экспортирующие продукцию в Китай, могут подать заявку до 21 февраля, заполнив форму. Поддержка включает в себя содействие в организации транспортировки, предоставлении услуг, связанных с подготовкой товаров к перемещению, и сопутствующих услуг, включая складирование, сортировку, маркировку и другие. Софинансировать до 80% затрат могут субъекты малого и среднего предпринимательства, до 50% — крупный бизнес.

Максимальный размер поддержки не может превышать 20% стоимости продукции, экспортируемой с помощью данной программы. Также в Сиане у компаний-экспортеров есть возможность размещения товарных позиций на территории зоны, где действуют упрощенные таможенные и налоговые режимы, что позволяет хранить продукцию в Китае до 3 месяцев без уплаты таможенных пошлин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.