Производителей товаров из Подмосковья пригласили на выставку в Москве в апреле 2026 года

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров начала прием заявок от подмосковных производителей для участия в выставочной экспозиции Конгресса индустрии детских товаров, который пройдет с 20 по 22 апреля 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конгресс индустрии детских товаров состоится с 20 по 22 апреля 2026 года в конгресс-центре Сеченовского университета в Москве. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров приглашает производителей из Подмосковья принять участие в выставочной экспозиции, направленной на демонстрацию потенциала отечественной индустрии и поддержку спроса на детские товары.

В рамках конгресса пройдут тематические сессии с участием представителей регионов, федеральных и региональных органов власти, а также специальное совещание министерства промышленности и торговли России по вопросам размещения заказов на детские товары под собственными торговыми марками.

К участию приглашаются производители детской мебели, товаров для детей раннего возраста, игр и игрушек, школьной и спортивной формы. Особое внимание уделят продукции для оснащения комнат матери и ребенка, организации бесплатных пунктов проката, формирования подарков для новорожденных и реализации социальных программ.

Участие в выставке позволит производителям представить свою продукцию для включения в государственные и муниципальные программы, наладить взаимодействие с органами власти и институтами развития, а также принять участие в деловой программе конгресса.

Президент АИДТ Антонина Цицулина отметила, что мероприятие способствует формированию устойчивых рынков сбыта и объединяет усилия бизнеса и власти для развития отрасли. Регистрация участников проходит на официальном сайте конгресса. Участие для посетителей бесплатное по предварительной регистрации и подтверждению организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.