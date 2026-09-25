Производителей Подмосковья пригласили в Ташкент на деловую миссию 18–20 ноября

Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса приглашают на деловую миссию российских экспортеров, которая пройдет в Ташкенте 18–20 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Минсельхоз России и федеральный центр «Агроэкспорт» проведут деловую миссию в Узбекистане 18–20 ноября 2026 года. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Узбекистан — один из ключевых торговых партнеров региона в сфере экспорта продукции АПК. Перспективы поставок есть у производителей зерновых и зернобобовых культур, напитков, рыбы и морепродуктов, удобрений, масложировой, мясной, молочной, кондитерской и другой готовой продукции.

На площадке миссии откроют витрину российской продукции и дегустационную зону. Программа включает пленарную сессию о стратегическом партнерстве и росте товарооборота, круглые столы с представителями ведомств, бизнеса и отраслевых объединений. Участники обсудят работу с торговыми сетями и площадками электронной торговли Узбекистана и проведут индивидуальные встречи с импортерами, дистрибьюторами и представителями розницы.

Подмосковные компании смогут представить продукцию зарубежным партнерам, оценить спрос, обсудить условия поставок и расширить географию экспорта. Участие для российских экспортеров продукции АПК бесплатное. Заявки принимают до 30 сентября по адресу bm@aemcx.ru.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.