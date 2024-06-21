Производитель железобетонных изделий из Ступина присоединился к нацпроекту

В Ступине компания «ВПК Робототехника» присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания специализируется на производстве профессионального оборудования для ускорения и улучшения технологий в монолитном строительстве и в производстве железобетонных изделий. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления высокочастотных глубинных вибраторов.

Руководство компании поставило цель сократить время выполнения процессов на 30%, уменьшить незавершенное производство на 30% и повысить производительность труда на рабочих местах более чем на 15%.

В ближайшее время сотрудники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.