Производитель упаковки для удобрений расширит производство в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство нового производственного здания на заводе ГК «Химпэк» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект сопровождает менеджер регионального центра содействия строительству, который помогает застройщику избежать избыточных процедур и пройти все согласования максимально быстро.

Площадь производственного корпуса — более 22 тыс. квадратных метров. В реализацию проекта застройщик вложит не менее 970 млн рублей, в цеху будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

Группа компаний «Химпэк» — российский производитель упаковки для крупнотоннажных промышленных сыпучих грузов и гибких промежуточных контейнеров. Свою продукцию предприятия группы компаний поставляют таким крупным компаниям, как «ФосАгро», «МХК ЕвроХим», «ОХК Уралхим», «УралКалий», «Сибирский цемент», «Евроцемент», «Руссоль», «Нестле», «Марс», «Северсталь» и другие. До трети выпускаемой упаковки идет на экспорт.

Новый корпус возведут за три года — завершение строительства намечено на декабрь 2027 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.