Производитель оконных систем из Фрязино расширит ассортимент в 2026 году

Компания MELKE из городского округа Фрязино в 2026 году начнет выпуск алюминиевого фасадного остекления и цветных пластиковых дверей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания MELKE, работающая в городском округе Фрязино, специализируется на производстве оконных систем. В октябре 2025 года предприятие вывело на рынок новую алюминиевую систему MELKE Alurix, предназначенную для изготовления теплых окон, входных дверей и подъемно-сдвижных створок больших размеров.

В 2026 году компания планирует запустить производство алюминиевых систем для фасадного остекления и расширить линейку продукции по собственной технологии MELKE Cool Colours. Будет увеличена цветовая гамма оконных систем, а также начнется выпуск цветных пластиковых дверей по технологии трехуровневой экструзии. Ожидается, что объем производства фасадного остекления превысит 7 тыс. кв. м до конца 2026 года, а дверных систем в новых цветовых решениях — 12 тыс. кв. м в год.

Продукция MELKE будет поставляться как на российский рынок, так и на экспорт. С момента основания в 2019 году компания инвестировала в развитие производства и создание бренда более 2 млрд рублей и выпустила около 60 тыс. тонн оконного профиля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.