Производитель медизделий в Сергиевом Посаде подтвердил стандарт ISO

Компания «Новые технологии и материалы» из Сергиево-Посадского округа подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2017. Сертификат получен по итогам аудита и распространяется на производство медицинских игл, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Акт соответствия выдан по результатам проверки предприятия. Сертификация охватывает производство и реализацию медицинских игл и подтверждает, что процессы компании отвечают установленным требованиям к качеству и безопасности. Соответствие ГОСТ ISO 13485-2017 необходимо для регистрации медицинских изделий и получения регистрационного удостоверения в России.

На предприятии налажен выпуск игл различного диаметра и размера для внутримышечного и подкожного введения. Производственный цикл включает нарезку канюль, отливку пластикового колпачка и основания, заточку, сборку, упаковку и стерилизацию. Мощности позволяют выпускать до 1,4 млн изделий в сутки.

Помимо медицинских изделий, АО «Новые технологии и материалы» производит комплектующие для радиотехнической промышленности и высокоточный метрический крепеж. Компания входит в интегрированную структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.