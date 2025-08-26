Производитель лекарств из Индии строит производство онкопрепаратов в Подмосковье

Индийская компания-производитель лекарств строит фармкомплекс в Воскресенске. Инвестиции в проект превышают 120 млн рублей. Новое производство площадью более 5,1 тыс. кв. м обеспечит жителей Подмосковья современными и доступными лекарствами: антибиотиками, рентгеноконтрастными и противоопухолевыми препаратами. Завершение строительства намечено на III квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

На трех производственных линиях ежегодно будут выпускать около 11,5 млн таблеток и 9,2 млн капсул. А также широкий спектр инъекционных препаратов — до 5,28 млн единиц в год.

Строительство ведется под надзором Главгосстройнадзора Московской области. Сейчас выполнены монолитные конструкции каркаса трехэтажного корпуса, стройготовность достигла 25%. Проверку выполненных работ провела подведомственная научно-исследовательская лаборатория «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».

Проект реализуется при поддержке специалистов центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.