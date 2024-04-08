Производитель крабовых палочек Vici продает свой российский бизнес

Литовская Viciunai Group, которая выпускает крабовые палочки Vici, приняла решение о продаже своего бизнеса на территории России. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По данным отчета ООО «Вичюнай-Русь» за прошлый год, сделку по продаже калининградского подразделения одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Российской УК «Группа Океан» в рамках сделки перейдут права требований по договорам займа и долга на общую сумму в 29,4 млн долларов и 1,86 млн евро.

Из документа следует, что смена владельца произойдет в ближайшее время. Литовский переработчик рыбы и морепродуктов объявлял о намерениях продать российский бизнес еще в 2022 году. Владельцы Viciunai Group были вынуждены продать российские активы по политическим причинам, хотя выступали против этого.

Ранее крупнейший в мире производитель кирпича, австрийский концерн Wienerberger, продал 2 завода во Владимирской области и Татарстане. Новым собственником компаний «Винербергер кирпич» и «Винербергер Куркачи» стала фирма «Строймикс», принадлежащая брянскому бизнесмену Алексею Филину.