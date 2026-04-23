Производитель косметики запустит вторую очередь в Протвино

Компания «Аравия» в 2026 году введет в эксплуатацию вторую очередь производственно-складского комплекса в Протвино. После реализации проекта мощность завода вырастет на 40% — до 550 тонн продукции в год. Объем инвестиций составит около 700 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Аравия» реализует в Подмосковье проект по расширению производства профессиональной косметики. Для строительства производственно-складского комплекса в Протвино инвестору был предоставлен земельный участок по программе региональной поддержки.

«В Подмосковье компания «Аравия» производит профессиональную косметику, которая поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ. В рамках инвестпроекта по расширению производства компания уже запустила первую очередь производственного комплекса и в этом году планирует запустить вторую. После реализации проекта завод сможет увеличить мощность производства на 40% и выпускать около 550 тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 700 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие располагает собственной лабораторией, где создается косметика — от разработки идеи до упаковки. Компания выпускает более 700 наименований продукции для ухода за лицом, телом и волосами, а также средства для депиляции и салонных процедур. Производство обеспечивают свыше 500 сотрудников и более 60 производственных емкостей.

«98% наших специалистов — жители Серпухова, Протвино и соседних городов, а 75% оборудования на предприятии — отечественного производства. Причем большая часть сделана в Московской области», — сказал генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Он добавил, что компания планирует расширять экспорт и выйти на рынки Вьетнама, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, открыто более 30 учебных центров для подготовки специалистов: 28 работают в России и четыре — за рубежом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.