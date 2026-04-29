Производитель косметики из Подмосковья расширил экспорт в 2025 году

Компания ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» в 2025 году расширила международные продажи и усилила позиции на российском рынке, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ключевым событием стало начало сотрудничества с двумя крупными бьюти-ритейлерами. Бренды DE_CODE и ICON SKIN уже представлены в 400 магазинах одной сети, также достигнута договоренность о расширении до 6800 торговых точек другого ритейлера.

Компания вышла на рынки Австралии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Азербайджана. Во Вьетнаме продукция представлена в 1500 косметических салонах и на местных маркетплейсах. Кроме того, ESTILAB закрепилась на международных онлайн-площадках.

Для продвижения продукции производитель участвовал в выставках CIBE в Гуанчжоу, Central Asia Beauty Expo в Алматы и BeautyWorld Middle East в Дубае. Во Вьетнаме компания провела конференцию к годовщине бренда ICON SKIN, собравшую более 500 косметологов.

ESTILAB работает с 2016 года и управляет брендами ICON SKIN и DE_CODE. Продукция представлена на ключевых маркетплейсах и в федеральных и региональных сетях.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.