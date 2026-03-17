Производитель косметики из Дубны увеличил выручку на 48% в 2025 году

Компания ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» по итогам 2025 года нарастила выручку на 48% по сравнению с 2024 годом. Рост обеспечили расширение розничной дистрибуции, экспорт и онлайн-продажи, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международные продажи компании увеличились на 55%, а оборот в сегменте e-commerce вырос на 77%. Одним из ключевых драйверов стал бренд DE_CODE, который показал наиболее динамичное развитие благодаря расширению каналов сбыта.

Дополнительный импульс обеспечила победа в двух номинациях конкурса «Знай наших». Бренд получил поддержку в программе-акселераторе RWB и Агентства стратегических инициатив «Платформа роста», что позволило ускорить масштабирование и выход на зарубежные рынки.

Лидирующие позиции в портфеле ESTILAB сохраняет бренд ICON SKIN. Он входит в число самых продаваемых в розничных сетях и на маркетплейсах.

Российская компания ESTILAB работает с 2016 года и управляет брендами ICON SKIN и DE_CODE. Продукция представлена на ключевых маркетплейсах и в крупных косметических сетях федерального и регионального уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.