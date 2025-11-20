Производитель картонной упаковки в Солнечногорске открыл новый цех

Группа компаний «ГофроМир», один из ведущих российских производителей картонной упаковки, завершила важный этап развития своего производства в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. На территории построено новое производственное помещение общей площадью 3 200 кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

Современный корпус позволил объединить часть участков и выстроить более эффективный технологический поток. Установлено передовое оборудование для производства картонных коробок и изделий из гофрокартона, включая полностью автоматизированную ротационную машину с четырехцветной печатью, выполняющую полный цикл изготовления коробов за один технологический проход.

Ранее производство осуществлялось поэтапно, однако теперь основные технологические процессы сконцентрированы в едином производственном цикле. Это позволило значительно сократить сроки изготовления продукции и повысить стабильность ее качества. Благодаря расширению производственных мощностей предприятие увеличило выпуск готовых изделий и расширило ассортимент предложений для клиентов в сфере картонной и гофроупаковки.

«Первые результаты уже ощутимы: создано около 20 новых рабочих мест, и в ближайшее время планируется расширение команды еще примерно на 10 сотрудников по рабочим и инженерным специальностям. Укреплена конкурентоспособность предприятия: улучшилась повторяемость продукции, повысилось качество, что усиливает позиции завода среди производителей картонной упаковки в Московской области», — сказал первый замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По мере роста спроса и загрузки текущих мощностей на предприятии запланировано расширение и внедрение новых технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.