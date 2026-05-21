Производитель из Подмосковья представил соусы на SIAL Shanghai

Компания «ЕВРОПРОДУКТ» при содействии фонда поддержки ВЭД Московской области представила линейку соусов для азиатской, паназиатской кухни и фастфуда на международной выставке SIAL Shanghai 2026. Продукция бренда Tamaki заинтересовала дистрибьюторов, работающих с сетями супермаркетов в Шанхае, Гонконге и других регионах Китая, а также рестораторов и представителей сегмента фастфуда.

Стенд посетили компании, продающие товары через платформу Douyin Shop и крупнейшие китайские интернет-площадки. Продукцию также оценили представители закупочного подразделения международного холдинга Restaurants Brand International, в который входят Burger King и другие сети общественного питания. Global Culinary Director холдинга продегустировал соусы, наиболее высокую оценку получил бургерный соус с огурцом.

«Развитие экспорта и укрепление присутствия на рынке Китая являются для нас важным стратегическим направлением. Участие в SIAL Shanghai 2026 позволило установить прямые контакты с дистрибьюторами, ресторанным бизнесом и онлайн-площадками. Отдельно хочу поблагодарить фонд поддержки ВЭД Московской области за возможность участия в выставке», — отметил учредитель компании «ЕВРОПРОДУКТ» и правообладатель бренда Tamaki Андрей Белянин.

SIAL Shanghai — одна из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков в Азии. В 2026 году в ней приняли участие более 5 тыс. компаний из 75 стран и регионов, выставку посетили свыше 180 тыс. профессионалов отрасли. Компания продолжает прорабатывать договоренности, достигнутые на площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.