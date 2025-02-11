Производитель из Подмосковья получил награды «Продэкспо-2025»

В Москве состоялась ежегодная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025». В мероприятии участвовали более 1 800 компаний из разных стран мира. Среди них выделился подмосковный производитель продукции для азиатской кухни «Тамаки». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На своем выставочном стенде компания продемонстрировала широкий ассортимент соусов и продуктов для азиатской кухни. Акцентом экспозиции стали новые продукты в оригинальной упаковке дой-пак, дизайн которой вдохновлен работами голландских художников и подчеркивает концепцию «Соус как искусство».

Владелец бренда Tamaki Андрей Белянин отметил значимость инновационных решений в деятельности компании. «Наша новая упаковка — яркий пример того, как инновации могут изменить восприятие привычных вещей», — сказал он.

В рамках выставки были проведены конкурсы продукции среди производителей. Экспертное жюри оценило продукцию «Тамаки» и присудила сразу несколько наград. В номинации «Инновационный продукт» золото за инновационные ингредиенты получил японский майонез, а соус «Лемонграсс» получил серебро за удобство использования. Также была выделена отдельная номинация «Продукты для ЗОЖ», где эксперты оценили чипсы нори с кунжутом. А на конкурсе «Выбор сетей», где наиболее интересный для покупателей продукт определяют представители магазинов и розничных сетей, награду получил кисло-сладкий соус.

Компания «Тамаки» получила сразу три диплома первой степени «За высокие потребительские свойства». В конкурсе SOEX АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ высоко оценили соусы шрирача и халапеньо, а также куриный бульон. Вдобавок к этому, благодаря использованию современных инновационных технологий на собственном производстве, компания «Тамаки» завоевала серебряные медали на дегустационном конкурсе «Лучший продукт года» за соусы унаги, терияки и сладкий чили, которые на рынке успешно заменяют импортные аналоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.