Производитель из Подмосковья оснастил фестиваль в Лужниках

Подмосковная компания «КЕНГУРУ.ПРО» установила уличный спорткомплекс на фестивале «Мастера спорта» в Лужниках в Москве. Турнир по воркауту собрал 233 участника разных возрастов и уровней подготовки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фестиваль «Мастера спорта» прошел в Москве и был направлен на популяризацию уличного спорта и активного образа жизни. На площадке в Лужниках установили уличный спорткомплекс «Кастра» от подмосковного производителя спортивного инвентаря «КЕНГУРУ.ПРО». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

В турнире по воркауту приняли участие 233 спортсмена. Атлеты соревновались в нескольких дисциплинах, включая силовые выходы и вис на турнике. Также в программу фестиваля вошли армрестлинг, гиревой спорт, полоса препятствий и функциональный фитнес.

«Уличный спорт развивается, пока есть доступные и качественные площадки. И мы в KENGURU PRO делаем их лучшими. Каждый день. В каждом городе», — пояснил генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Он подчеркнул, что создание современной спортивной инфраструктуры способствует развитию массового спорта и вовлечению жителей в активный образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.