Производитель из Мытищ выпустил воркаут-оборудование из нержавейки

Компания «Лебер», выпускающая детские игровые и спортивные площадки, представила новую линейку воркаут-оборудования из нержавеющей стали. Главная особенность продукции — полное изготовление из этого материала, что позволяет избежать коррозии и пятен, а также сократить расходы управляющих компаний на обслуживание.

По данным производителя, оборудование сохраняет презентабельный вид даже при интенсивной эксплуатации. Конструкции спроектированы с учетом требований безопасности, долговечности и эргономики. Продуманная геометрия, усиленные узлы, удобный хват и возможность регулировки под рост пользователя обеспечивают комфортные и безопасные тренировки для людей с разным уровнем подготовки.

Производство и установка площадок осуществляются в Мытищах по полному циклу — от проектирования до монтажа. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно с помощью инвестиционной карты региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.