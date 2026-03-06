Производитель из Дубны поддержал конкурс Роскосмоса

Компания ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» стала партнером финала конкурса «Орбита вдохновения» для девушек ракетно-космической отрасли. Мероприятие прошло в Национальном космическом центре имени В. В. Терешковой, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В финале конкурса приняли участие 24 девушки с инженерно-техническим образованием. Они представили инициативы по развитию отрасли — от популяризации космических профессий до создания корпоративных программ обучения и удержания кадров. В решающий этап вышли 11 проектов, три из которых стали победителями.

Сооснователь ESTILAB Ирина Амосова вошла в состав жюри и оценила работы участниц. В преддверии Международного женского дня компания вручила конкурсанткам подарки.

«Мы под большим впечатлением от выступлений девушек и их проектов. Для себя выделили несколько и планируем их поддержать», — отметила Ирина Амосова.

Она добавила, что бизнесу важно участвовать в подобных инициативах, особенно если речь идет о поддержке женщин, работающих в наукоемких сферах.

Победителем стала Валерия Токарева с проектом «Космос Комфорта. Единая современная офисная среда предприятий Роскосмоса». Второе место заняла Зоя Юдина с инициативой по формированию продуктовой стратегии через развитие профессионального сообщества, третье — Анастасия Фролова с образовательной платформой «КОСМОТРЕК».

Все 24 участницы войдут в кадровый резерв госкорпорации. Лучшие проекты получат поддержку женского совета Роскосмоса и профильных департаментов. Конкурс организован в рамках соглашения между Советом Федерации и госкорпорацией «Роскосмос», направленного на поддержку женщин с инженерно-техническим образованием и развитие профессиональной среды в условиях цифровой экономики.

