Производитель ароматизаторов расширит мощности в Ленинском округе

Компания «Фабрика ароматов «ФАБАРОМ» стала резидентом промышленного коворкинга ICPARK Титан в Ленинском городском округе и приобрела более 3 тыс. кв. м площадей для развития производства и склада, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Фабрика ароматов «ФАБАРОМ» выпускает ароматизаторы, комплексные добавки и пищевые ингредиенты для предприятий пищевой промышленности. Продукцию используют в мясопереработке, производстве сыров, снеков, готовых блюд и приправ.

Компания уже работает на площадке ICPARK Коледино в Подольске. Новый объект в Ленинском округе станет дополнительной базой для расширения производственных и складских мощностей.

Промышленный коворкинг ICPARK Титан реализует девелопер INDUSTRIAL CITY на территории государственного индустриального парка «Титан». Общая площадь проекта составит 85 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2026 года. Планируется размещение около 80 резидентов. Площадка обеспечит удобный выезд к МКАД, МСД и Южно-Лыткаринской автодороге.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.