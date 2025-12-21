Профессия таксиста оказалась одной из самых высокооплачиваемых в России

В 2025 году профессия таксиста в России по-прежнему оставалась привлекательной. Причина в высокой зарплате — до 500 тыс. рублей в месяц, рассказал « Российской газете » учредитель таксопарка Станислав Еговцев.

Около 20% его водителей зарабатывают от 250 до 400 тыс. рублей. В ноябре-декабре некоторые сотрудники и вовсе смогли получить 450-500 тыс. рублей за месяц.

При этом зарабатывать столько могут не все. Подобные высокие доходы наблюдаются у таксистов, работающих на автомобиле «комфорт плюс».

Лучшие в плане заработка специалисты выходят на линию в пик спроса. Они выполняют заказы с 05:00 до 12:00 или с 16:00 до полуночи.

За неделю опытный таксист может получать от 60 до 90 тыс. рублей.

