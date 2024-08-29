Профессия барбера стала лидером по востребованности в бьюти-сфере в России

Спрос на барберов в России летом 2024 года вырос на 40%

За год в России средние зарплаты сотрудников сферы фитнеса и салонов красоты выросли на 24% и составили 68 600 рублей в месяц за полный рабочий день. Самой востребованной профессией оказался барбер. Летом этого года спрос на них вырос на 40%, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

У барберов одна из самых высоких зарплат в бьюти-сфере — 92 449 рублей. При этом фактический заработок зависит от количества клиентов.

Второе и третье место в рейтинге самых востребованных профессий поделили бровисты и массажисты. Число предложенных вакансий для них выросло на 24%. Средняя зарплата летом этого года для бровиста составила 49 509 рублей, а для массажиста — 63 697 рублей.

На 23% выросло число вакансий для мастеров эпиляции. Они заняли четвертое место в списке с зарплатой 55 798 рублей. На пятой позиции — администраторы салонов красоты с приростом по числу вакансий в 18%. Их зарплата достигла 42 758 рублей. Также в этом сегменте выделяются профессии мастера маникюра (78 982 рубля) и мастера по наращиванию ресниц (70 073 рубля).