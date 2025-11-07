Проект развития Севморпути обновит инфраструктуру десяти ключевых портов

В рамках проекта Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года власти планируют масштабную модернизацию портовой инфраструктуры.

Как стало известно газете «Известия», программа затронет порты Магадана, Корсакова, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Мурманска, Архангельска и другие стратегически важные объекты.

Финансирование работ может осуществляться через специальную программу ВЭБ.РФ, при этом общая стоимость модернизации одного порта оценивается экспертами более чем в 1 трлн рублей.

Проект направлен на увеличение пропускной способности арктических портов до 166 млн тонн к 2036 году и развитие мультимодальной транспортной системы, что позволит России укрепить позиции в международной торговле и освоении арктических ресурсов.