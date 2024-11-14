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Продукцию московских компаний экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Столичные компании укрепляют сотрудничество со странами Персидского залива, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Продукцию, которую производят на предприятиях российской столицы, экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Москва лидирует в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива. За первое полугодие более 50 процентов поставок от общего объема столичного ННЭ в регион пришлось на Иран, свыше 25 процентов занимает Саудовская Аравия и около 15 процентов — Объединенные Арабские Эмираты. В соответствии с распоряжением (мэра — ред.) Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортноориентированным компаниям. Укреплять международное сотрудничество столичным промышленникам помогает центр „Моспром“», — поделился Максим Ликсутов.

В середине сентября 8 агропромышленных компаний столицы при поддержке центра «Моспром» приняли участие в Международной выставке Foodex Saudi.

«На коллективном стенде Москвы столичные производители представили товары для здорового питания, премиум-сорта чая, адаптированное под рынок Саудовской Аравии мороженое, безалкогольные напитки и другую продукцию агропромышленного комплекса», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он также добавил, что внимание арабских контрагентов привлекло компактное оборудование для выпуска кондитерских изделий, в рамках выставки столичное предприятие заключило контракт на поставку.

Помимо этого, зарубежные партнеры проявили интерес к рыбной продукции, которую производят в столице. На данный момент одна из компаний, выпускающих рыбные консервы и икру, при поддержке центра «Моспром» готовится пройти сертификацию по стандартам халяль. Это позволит заключить экспортные контракты с арабскими партнерами.

По словам заместителя коммерческого директора компании Виктории Исаевой, сертификат «Халяль» позволит выйти на новые перспективные рынки стран Ближнего Востока и Африканского континента.

Московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки.

Больше об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать по ссылке.