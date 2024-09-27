Продукцию из Калужской области экспортируют в более чем 70 государств

сегодня в 12:06

Путин выделил Калужскую область по объемам экспорта продукции за рубеж

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что на расширенном заседании президиума Госсовета РФ по развитию экспорта президент Владимир Путин привел регион в пример. Глава государства отметил, что калужскую продукцию экспортируют в 74 государства, сообщает АБН24 .

По завершении заседания Путин подчеркнул, что отечественные производители из Калужской области продолжают находить новые экспортные направления и формируют новые логистические схемы, несмотря на санкционные ограничения. В настоящее время предприятия региона осуществляют поставки своей продукции в 74 страны.

Калужская область вошла в программу по увеличению экспортного потенциала России, включая развитие транспортной связанности с перспективными зарубежными рынками.

Президент поручил регионам собрать и тщательно проработать идеи для решения поставленных задач.

Основная цель, как пояснил Путин, заключается в том, чтобы конкурентоспособность российских компаний на международной арене стимулировала обновление отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других секторов экономики.

Предложения от Калужской области Владислав Шапша представил участникам Госсовета.