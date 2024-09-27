Продукцию из Калужской области экспортируют в более чем 70 государств
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что на расширенном заседании президиума Госсовета РФ по развитию экспорта президент Владимир Путин привел регион в пример. Глава государства отметил, что калужскую продукцию экспортируют в 74 государства, сообщает АБН24.
По завершении заседания Путин подчеркнул, что отечественные производители из Калужской области продолжают находить новые экспортные направления и формируют новые логистические схемы, несмотря на санкционные ограничения. В настоящее время предприятия региона осуществляют поставки своей продукции в 74 страны.
Калужская область вошла в программу по увеличению экспортного потенциала России, включая развитие транспортной связанности с перспективными зарубежными рынками.
Президент поручил регионам собрать и тщательно проработать идеи для решения поставленных задач.
Основная цель, как пояснил Путин, заключается в том, чтобы конкурентоспособность российских компаний на международной арене стимулировала обновление отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других секторов экономики.
Предложения от Калужской области Владислав Шапша представил участникам Госсовета.