Продукция производителя из Подмосковья вошла в реестр Минпромторга России

Компания «ЕЛС-МЕД», резидент ОЭЗ «Дубна», сообщила о том, что разработанные ею системы ультразвуковой визуализации моделей EM7 и EM-80 были внесены Минпромторгом России в Реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции, произведенной на территории страны. О разработках рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В здравоохранении точность, эффективность и своевременность диагностики играют ключевую роль. Поэтому все более востребованными становятся портативные ультразвуковые системы, которые стали «золотым стандартом» как для специализированных отделений многопрофильных больниц, так и для проведения обследований на дому. Именно такие инновационные аппараты УЗИ последнего поколения производит российская компания «ЕЛС-МЕД», резидент ОЭЗ «Дубна», которая занимается созданием высокотехнологичного медицинского оборудования.

Инвестор разработал инновационную систему ЕМ7. Вес аппарата составляет 3 килограмма, а качество визуализации обеспечивает максимальную точность диагностики. Время получения результатов значительно сократилось благодаря таким функциям, как автоматическое измерение толщины оболочек внутренних слоев артерий и воротникового пространства плода в двумерном изображении.

Еще одна новая модель ультразвукового аппарата — ЕМ-80. Это универсальная система с высокой производительностью и экспертными функциями, предназначенная для самых высоких диагностических требований в различных направлениях медицины. Например, аппарат предлагает комплексное решение для исследований методом эластографии. Модель также оснащена множеством инструментов для обработки 3D и 4D-изображений, что позволяет создавать реалистичные объемные изображения и решать сложные клинические задачи.

В этом году планируется производство около 600 аппаратов УЗИ этих двух моделей, не требующих сложного монтажа и стоящих дешевле импортных аналогов. Также в реестр Минпромторга России будут внесены еще две новые модели ультразвуковых приборов, одна из которых — планшетного типа — не имеет аналогов в России на сегодняшний день.

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