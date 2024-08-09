Продукции на 3 трлн рублей отгрузили предприятия Подмосковья за полгода

Объем отгрузки товаров и услуг собственного производства промышленными организациями Подмосковья за первые шесть месяцев 2024 года превысил 3 трлн рублей, сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

«Подмосковные промышленные предприятия активно наращивают объемы отгрузки произведенной продукции. По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила 3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что высокими темпами в Подмосковье в обрабатывающем секторе производства росла отгрузка продукции предприятий, занятых в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В отчетном периоде рост объемов отгрузки в этом секторе производства увеличился почти вдвое и составил 99,8%.

Отгрузка продукции предприятий, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в первом полугодии этого года выросла на 53%. В секторе производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, рост составил 44,3%.

Екатерина Зиновьева также отметила, что промышленное производство в Московской области за первые шесть месяцев 2024 года выросло на 12,2%, в обрабатывающем секторе рост промпроизводства составили 12,7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.