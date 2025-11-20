Продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья ограничат до 2 часов в день

На 123-м заседании Мособлдумы депутаты приняли закон, ограничивающий время продажи алкоголя в общепите многоквартирных домов во дворах до двух часов в день, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что речь идет о местах общественного питания, продающих спиртное, входы в которые расположены со стороны двора многоквартирных домов. Такие заведения смогут отпускать алкогольные напитки только с 13:00 до 15:00.

«Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чем они неоднократно говорили депутатам фракции „Единая Россия“ в ходе приемов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что принятые меры не повлияют на добросовестных предпринимателей, которые уважают мнение жителей Подмосковья.

Закон вступит в силу 1 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретили продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал Воробьев.

