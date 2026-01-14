Продажи сырокопченой колбасы в Подмосковье выросли на 27% перед Новым годом

В декабре в Подмосковье продажи сырокопченой колбасы увеличились на 27% по сравнению с ноябрем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В преддверии Нового года в Подмосковье зафиксирован рост спроса на традиционные продукты праздничного стола. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в декабре объем продаж сырокопченой колбасы превысил 356 тыс. тонн, тогда как в ноябре этот показатель составлял около 277 тыс. тонн.

Рост продаж на 27% связан с повышенной покупательской активностью в предпраздничный период. Такой спрос стал стимулом для производителей увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент.

Сырокопченая колбаса остается одним из самых популярных продуктов среди жителей региона и традиционно занимает важное место на новогоднем столе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.