Продажи пшеничной муки в Подмосковье выросли на 19,9% в феврале

Объем продаж пшеничной муки в Подмосковье в феврале увеличился на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 млн кг. Рост спроса связывают с интересом жителей к домашней кулинарии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе сохраняется высокий спрос на базовые продукты. По данным ведомства, в феврале продажи пшеничной муки выросли почти на 20% к январю и превысили 4 млн кг. Это подтверждает популярность традиционных блюд и стремление жителей чаще готовить дома.

Агропромышленный комплекс Московской области обеспечивает стабильное предложение зернового сырья, в том числе высококачественной пшеницы. Сельхозпредприятия региона покрывают растущую потребность рынка.

Пшеничная мука остается универсальным продуктом. Из нее готовят хлеб, десерты и различные виды лапши — от классической для супов и гарниров до яичной и широкой пасты для соусов. Также популярны тонкая лапша для бульонов и азиатских блюд, лапша для лагмана с упругим тестом и цветные варианты с натуральными добавками из шпината, моркови или свеклы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.