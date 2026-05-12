Продажи молочной продукции в Подмосковье выросли в апреле

Спрос на молочную продукцию в Подмосковье увеличился в апреле 2026 года, рост зафиксирован по всем ключевым категориям. Продажи масла, молока, сыра и творога превысили показатели предыдущего месяца, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем продаж сливочного масла достиг 1 312 873,53 кг, что на 7,87% выше предыдущих показателей. Масло с жирностью 82,5% реализовано в объеме 728 128,7 кг — рост составил 5,49%. Молоко и кефир показали совокупный результат более 28 986 775,3 л, что на 2,29% больше, чем месяцем ранее. Продажи питьевого молока жирностью 2,5% составили 3 454 661,66 л и немного превысили уровень прошлого месяца.

Положительная динамика отмечена и в других сегментах. Сметаны продано более 2 664 355,5 кг, что на 6% больше прежнего уровня. Реализация сыра превысила 5 176 692,9 кг с ростом на 4,49%, творога — 3 916 563 кг, что на 4% выше предыдущих показателей.

В министерстве отметили, что одним из факторов роста стала Пасха. В праздничный период жители чаще покупали молоко, масло и творог для выпечки куличей и приготовления творожной пасхи. Молочную продукцию в регионе выпускают крупные предприятия и фермерские хозяйства, а широкий ассортимент позволяет покупателям выбирать как классические, так и специализированные позиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.