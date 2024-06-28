Продажи бассейнов в столице увеличились в 4 раза в начале лета

Москвичи в начале лета стали чаще покупать товары для купания, бассейны, чаны и купели, показатели выросли относительно весны, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Продажи указанных товаров в мегаполисе выросли в четыре раза. Покупатели предпочитают приобретать новые бассейны, чаны и купели.

Самой большой популярностью у горожан пользуются обычные каркасные бассейны (34% от продаж). Еще 11% составляют купели, 7% — надувные бассейны, 5% — банные чаны. Также москвичи приобретают устройства и химию по уходу за бассейнами.

За месяц показатели по реализации каркасных бассейнов в столице увеличились в пять раз. Средняя цена данного товара составляет 13 тыс. рублей за б/у, 21 тыс. рублей — за новые.

Дешевле обходятся покупателям надувные бассейны. Их средняя стоимость составляет 2 тыс. рублей за б/у, 6 тыс. рублей — за новый. Причем около 50% продаж в данной категории — это ресейл.

Наблюдается и рост продаж купелей. За год этот показатель вырос в четыре раза. Средняя стоимость данного товара в ресейле составила 23 тыс. рублей, а новый можно приобрести в среднем за 96 тыс. рублей.