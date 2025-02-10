Продавцы новостроек в рассрочку пользуются финансовой безграмотностью россиян

Покупка новостроек в рассрочку — это давняя, достаточно востребованная и хорошо работающая схема. Однако нужно помнить о рисках, которые несет в себе рассрочка, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

«Рассрочка – давно известный способ покупки квартир в новостройках. С расцветом ипотечного кредитования и особенно ростом льготной ипотеки про рассрочки забыли. В принципе, это рабочая и достаточно востребована схема. Однако она несет в себе определенные риски», — отмечает она.

Дело не в самом факте рассрочки, а её объёмах, в доли среди прочих сделок, подчеркивает эксперт. Если эта доля невелика, по разным оценкам экспертов это 5, 10, 15%, то это не критично для отрасли. Но если процент выше, а сегодня застройщики говорят о 40-50% всех сделок, то это уже несет в себе риски и, прежде всего, для самих застройщиков, поскольку не наполняются их счета эскроу. Однако у них есть возможность самостоятельно оценивать потенциальные риски, вводя эту схему продаж квартир, полагает эксперт.

«А вот что касается покупателей, то продавцы часто пользуются их финансовой безграмотностью. Им предлагают рассрочку, обещая переход на ипотечный кредит в ближайшем будущем: когда будет снижена ключевая ставка, а за ней и ипотечная ставка, покупатель сможет оформить ипотечный кредит. Однако никто, даже Центробанк России, не даст вам гарантированных сроков, когда ключевая ставка будет снижена», — говорит Фазлыева.

Кроме того, по самым оптимистичным прогнозам максимальное снижение ставки в 2025 году достигнет 18-19% годовых. Значит, ипотечная ставка будет выше. Соответственно, оформляя рассрочку, покупатель должен четко понимать, каким образом будет обслуживать платежи по договору, подчеркивает эксперт.

«То есть если у потенциального покупателя есть деньги на погашение рассрочки (например, лежат на вкладе до определенного срока), то на такую схему можно соглашаться. Но если он уповает на получение дешевого ипотечного кредита, то тут придется покупателя расстроить: сейчас действуют ставки в 29-30% годовых и едва ли они снизятся за ближайшие полтора года до «подъёмного» для среднестатистической семьи уровня», — предупреждает эксперт.

Точных данных по общим объемам рассрочки нет и это создает большую неопределенность и не позволяет точно оценить объем рисков в целом по отрасли, добавляет она.