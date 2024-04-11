Проблемы с выпуском бензина в РФ закрывают за счет других производств

Угроза дефицита бензина из-за атак на НПЗ вынуждает правительство и компании рассматривать разные способы увеличения производства. На предприятиях сокращают выпуск ароматических углеводородов и перенаправляют прямогонное сырье на бензиновые установки, сообщает «Коммерсант».

В российском правительстве поручили Минэнерго, Минпромторгу России и Федеральной антимонопольной службе проанализировать ценообразование на компоненты для высокооктанового бензина, чтобы определить факторы необоснованного роста. В данном вопросе речь идет о толуоле. Инициатором проверки стала «Татнефть». ФАС уже начала анализ ценообразования на толуол и направила запросы нефтяным компаниям.

Толуол относится к группе ароматических углеводородов. Его получают при помощи метода каталитического риформинга нефти. Толуол применяют как растворитель, сырье для оргсинтеза и высокооктановую добавку к моторным топливам.

В 2023 году производство толуола на территории РФ составляло 320 тыс. тонн, а потребление — 310 тыс. тонн. Из данного объема 200 тыс. тонн потратили на смешение в бензины как компонент (средняя доля толуола в бензине — 0,5%).

Крупнейшими производителями толуола являются Омский НПЗ, «Уфанефтехим», «Славнефть-ЯНОС», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «Газпром нефтехим Салават». На рынке в чистом виде толуол как октаноповышающий компонент почти не применяют.