Минэнерго Турции: сделки по газу с РФ помогли избежать энергетического кризиса

Турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар в интервью британской газете Financial Times заявил, что сделки по поставкам российского газа позволили избежать энергетического кризиса, который охватил западные государства, сообщает «Прайм» .

«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны», — сказал Байрактар.

Министр добавил, что турецкие власти намерены найти новых поставщиков природного газа перед тем, как истекут соглашения с Россией и Ираном в 2025–2026 годах. Анкара может получать газ от России, Ирана или Азербайджана, однако нужно смотреть на дешевые варианты.

В статье отметили, что по итогам прошлого года РФ продолжает оставаться крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию с долее более 40%. Российский газ поступает по трубопроводам. Турецкие власти стремятся расширить инфраструктуру для приема и хранения топлива.

Из материала следует, что Анкара ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil по закупке сжиженного природного газа (СПГ). Турция планирует ежегодно получать до 2,5 млн тонн, что будет стоить около 1,1 млрд долларов.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены запретить поставки сжиженного природного газа из РФ в рамках 14-го пакета санкций.