Местонахождение затонувших кораблей древнего города Петры не совпадает с картой

Исследователи выяснили, что месторасположение большинства затонувших кораблей древнего города Петры на юго-западе Иордании не совпадает с указанными на карте координатами, сообщает РЕН ТВ .

Более десятка погружений провели археологи и антропологи к затонувшим кораблям у побережья Петры. Для поиска они использовали книгу 1995 года, в которой описаны 38 исчезнувших кораблей. При этом реальное местонахождение английского судна, которое было потеряно во время в 1875 году, отличалось от указанных координат.

Археолог Джон Чекки рассказал, что в книге указывалось местонахождение корабля на вершине рифа, в то время как оно находилось на дне возле рифов.

«Мы плавали вокруг, как с маской, так и с аквалангом, примерно в 150 метрах по обе стороны. На протяжении многих лет происходили различные изменения в точках привязки, поэтому их обновление может исказить координаты», — сказал археолог.

Чекки добавил, что останки корабли можно найти в песке на дне, они разбросаны по участкам.

В марте археологи из Тюменского государственного университета (ТГУ) раскрыли возраст захоронения детей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).