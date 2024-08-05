Притча Соломона: глава Intel цитирует Библию после обвала акций

Гендиректор корпорации Intel Пет Гелсингер в своем аккаунте в X (бывший Twitter) разместил цитату: «Пусть глаза твои смотрят прямо вперед; устреми свой взор прямо перед собой. Тщательно обдумывай пути для ног твоих и будь тверд во всех путях твоих». Это Притчи 4:25–26 из Ветхого завета, сообщает Газета.ru .

Таким образом глава компании переживает обвал акций Intel, которые потрясли финансовых аналитиков на прошлой неделе. В четверг организация опубликовала прибылях и убытках за 2023 год, последние составили более 7 млрд долларов. Отчет вызывает панику у инвесторов: бумаги компании потеряли в цене уже более 26% к выходным. В субботу стало известно, что Intel планирует уволить 15% сотрудников.

В 2022 году Intel объявляла о планах по сокращению расходов, включающих «действия в отношении персонала» до 125 тысяч человек.